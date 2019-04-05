世紀離婚！全球首富守住亞馬遜股權 前妻成第4大女富豪

2019-04-05 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富、亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）1月與妻子瑪肯西（MacKenzie Bezos）離婚，今天完成離婚手續，瑪肯西放棄75%兩人共同持有的亞馬遜股份，以及股份的投票權。

瑪肯西今天在推特上宣布，她已經和貝佐斯完成離婚手續，將《華盛頓郵報》、太空探索公司藍色起源（Blue Origin），以及雙方共從持有的75%亞馬遜股份和股份投票權，全數權益留給貝佐斯，支持貝佐斯繼續與公司團隊合作。

貝佐斯也在推特上感謝瑪肯西的善意決定，表示雙方將會成為朋友和共同父母的新關係，繼續承擔養育子女的義務。貝佐斯也說，瑪肯西是一個足智多謀、才華橫溢和充滿愛心的人，他將永遠向瑪肯西學習。

綜合媒體報導，瑪肯西占有亞馬遜總流通股的4%，價值約360億美元，憑此讓他躍升到全球女富豪榜第4名。貝佐斯個人財產約有1370億美元，依照華盛頓州的法律，瑪肯西原來可以分到貝佐斯的一半財產，也就是約660億美元。

相關連結：

pic.twitter.com/OJWn3OOLS6 — MacKenzie Bezos （@mackenziebezos） 2019年4月4日

pic.twitter.com/oFGWPkK3dB — Jeff Bezos （@JeffBezos） 2019年4月4日

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