貝佐斯私照外流 傳是沙烏地政府駭客下手

2019-04-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國電商巨擘「亞馬遜」創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos），今年初與外遇對象的煽情簡訊曝光，事後他與妻子瑪肯西（MacKenzie Bezos）離異，恐將支付天價贍養費。對此，亞馬遜安全顧問戴貝克（Gavin de Becker）指稱，是沙烏地阿拉伯政府駭入貝佐斯的手機，竊取他的私密資訊。

美國八卦媒體《國家詢問報》（National Enauirer）今年一月踢爆，貝佐斯與「福斯11」電視台前人妻主播桑琪絲（Lauren Sanchez）搞外遇，並公布兩人的肉麻簡訊。今年二月，貝佐斯指控該報母公司「美國媒體」（ＡＭＩ）對他「勒索與敲詐」，背後有政治動機，據稱ＡＭＩ老闆裴克爾威脅要將他的私密照公諸於世。

戴貝克在《野獸日報》（The Daily Beast）三月三十日刊出的文章中指出，多名專家調查後指出，是沙國政府入侵貝佐斯的電話。他強調自己的角色並非為了轉移焦點，本案並非單一人士企圖趁機撈錢這麼簡單。此前，《華爾街日報》曾揭露，桑琪絲的兄長麥可（Michael Sanchez）在接受ＡＭＩ二十萬美元後，將兩人的私密簡訊及照片交給國家詢問報。

戴貝克指控，沙國王儲穆罕默德顯然視貝佐斯旗下的《華盛頓郵報》為主要敵人。去年十月，華郵專欄作家暨沙國異議人士哈紹吉，在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，各界普遍認為穆罕默德為背後主謀。儘管沙國當局否認，但華郵始終對他窮追猛打。

然而，戴貝克並未說明是哪個沙國政府部門策劃此事，沒有提出調查方法及直接證據等細節，也不確定ＡＭＩ的知情程度。他表示，已將調查結果呈交聯邦政府官員，還說ＡＭＩ曾私下要求他否認發現任何有關「電子竊聽」或入侵新聞採訪過程的證據。對此，沙國政府及ＡＭＩ都尚未做出回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/