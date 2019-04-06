貝佐斯離婚 分手費1.1兆

2019-04-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕跨國電商龍頭「亞馬遜」創辦人兼執行長貝佐斯，四日與前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos）就離婚事宜達成最後協議。兩人共同持有的亞馬遜十六．三％股權，將依三比一比例分配，瑪肯西將擁有四％持股，價值約三五六億美元（逾一．一兆台幣），躍居全球第三大女富豪；貝佐斯則擁有十二％股份及投票權，繼續成為亞馬遜最大股東，並保住全球首富地位。

亞馬遜16.3％股權 前妻拿4％

現年五十五歲的貝佐斯與四十八歲的瑪肯西在一月宣布結束廿五年婚姻，經近三個月協商後達成這份「史上最貴」的離婚協議。依美國華盛頓州法律，瑪肯西原可分得貝佐斯一半資產，但她僅索取兩人亞馬遜股權中的四分之一、即四％持股，並放棄涉及亞馬遜經營的投票權，同時也將「華盛頓郵報」及太空公司「藍色起源」（Blue Origin）的股份全讓予貝佐斯。

亞馬遜市值約八千九百億美元（逾廿七．六兆台幣），按該公司五日收盤每股一八一八美元計算，瑪肯西財產估達三五六億美元，一躍成為全球第三富有女性，僅次於法國萊雅集團繼承人貝登古─麥爾斯（Francoise Bettencourt-Meyers，五三二億美元），以及美國沃爾瑪公司創辦人獨生女華爾頓（Alice Walton，四五四億美元）。

瑪肯西 躍全球第3女富豪

貝佐斯離婚後仍是亞馬遜最大股東，持股比例達十二％，身價約為一○七○億美元（逾三．三兆台幣），仍高於微軟公司創辦人比爾蓋茲的九六○億美元（逾二．九兆台幣），穩居全球首富。兩人離婚協議將在九十天內生效。外界認為，貝佐斯是亞馬遜急速竄起、股價狂飆的靈魂人物，其「友善離婚」順利消除亞馬遜內部可能的權力鬥爭，並消除股東疑慮。

協議公開後，瑪肯西在「推特」上感激各方支持其完成與貝佐斯的離婚程序，同時也很開心將華郵、藍色起源等股權讓予貝佐斯，使其得以繼續支持這些非凡的企業。貝佐斯則稱讚前妻是「傑出的夥伴、盟友及母親」，對她在離婚過程中的善意十分感恩，也非常期待兩人未來的新關係，包括做為朋友及四名孩子的家長。

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