全球首富發跡地求售中 他想買只需總資產的0.001％

2019-02-14 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）創辦亞馬遜初期時居住的房子，最近被以149萬美元（約新台幣4593萬元）出售，貝佐斯如果想買回他當初的租屋處，只需要花他淨資產總額的0.001%。

綜合外電報導，美國的房屋市場上最近有1棟亞馬遜執行長貝佐斯1994年租用的房子求售，這間約44坪的房子位於華盛頓州貝爾優市（Bellevue），目前賣家的標價為149萬美元。

貝佐斯在草創電商公司亞馬遜時，租用了這棟房子，並且將房子的車庫當作亞馬遜公司暫時的總部。不過在貝佐斯搬走後，屋主將房子與車庫進行了重新裝潢，只有貝佐斯當初為了收大量的商品目錄，特別安裝的巨型信箱還保持原樣。

這棟房子的定價略低於當地市場的中位數，房仲透露，由於價格不貴，他認為一定會有亞馬遜的員工為了向別人「吹噓」而買下房子。而貝佐斯本人如果想要買回這棟「亞馬遜的發源地」，根據估算，他只要付出他的淨資產總額的0.001%。

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