美國大吉大利？ 官員沒來 議員吃雞

2019-05-02 23:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部長巴爾（William Barr）2日缺席國會眾議院司法委員會就通俄門調查報告所舉行聽證，加深控制眾議院的民主黨人與司法部之間的戰火，來自田納西州的民主黨眾議員柯恩（Steve Cohen）甚至帶了一桶肯德基與一樽陶瓷雞擺飾到國會殿堂，諷刺巴爾是因為膽小怕事才缺席聽證。

雞（Chicken）在英文中有膽小怯懦之意。

眾院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler ）因為巴爾缺席聽證氣得揚言要告巴爾藐視國會，然此威脅其實與巴爾來不來參加聽證無關，而是攸關國會發傳票以取得帶領通俄門調查的司法部特別檢察官穆勒的未經修改的完整版報告。

至於柯恩的吃雞之舉，倒是針對巴爾缺席。柯恩不但當眾大吃肯德雞炸雞，還與其他民主黨同僚分享，最後甚至把空桶放到原本安排給巴爾的座位旁，此外還附上一個陶瓷的雞擺飾。柯恩在放置雞擺飾時告訴記者，膽小的巴爾今天應該出席與回答國會議員的發問。

巴爾1日晚間表示不會出席2日的國會聽證，原因在於巴爾不同意在聽證時接受眾院司法委員會的律師提問，但該委員會表決通過律師有權提問，巴爾因此拒絕出席。

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