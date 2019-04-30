曾下令調查「通俄門」 美司法部副部長向川普請辭

2019-04-30 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府又一官員請辭！美國司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）向總統川普提出辭呈，將於5月11日離職，他任內曾任命特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查「通俄門」。

羅森斯坦辭呈中強調司法獨立性

綜合美國媒體報導，美司法部副部長羅森斯坦在當地時間29日向川普提出辭呈，結束其2年來任期，辭呈中他感謝有機會為川普服務，甚至稱讚川普的私下待人有禮及幽默，對於下令調查「通俄門」一事，儘管他在信中沒有提到穆勒，但強調司法部的獨立性的重要性。

羅森斯坦說：「我們在沒有恐懼或偏袒的情況下執法，因為可靠的證據不是來自黨派，真相不是由民意所決定。」他重申：「我們不受短暫的干擾，將注意力集中在重要的事情上，因為歷久不衰的共和體制不受政權輪替的影響」。

回鍋的司法部長巴爾（William Barr）發表聲明感謝羅森斯坦，他稱：「在我回到該部門期間，羅德一直是我的寶貴夥伴，過去幾個月中，我非常依賴他的領導和判斷」。

曾提議可罷免總統 川普嗆其意圖不軌

儘管羅森斯坦在辭呈中稱讚川普，但其任內與總統關係相當緊張，身為司法部第2號人物的他，在2017年任命特別檢察官穆勒，調查川普競選陣營是否與俄國有勾結的「通俄門」疑雲，甚至曾提出應對川普祕密錄音，證明川普失職，可援引憲法第25修正案罷免總統。

川普曾在推特上痛批，羅森斯坦有「不法和叛逆」意圖，還曾發一張羅森斯坦因叛國罪入獄的示意圖；在巴爾回鍋接任司法部長後，羅森斯坦原定3月就要離開，但在巴爾的要求下，留任協助交接以及公布「通俄門」的調查報告。

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