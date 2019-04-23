通俄門450頁報告曝光 川普：國會不能彈劾我！
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特別檢察官穆勒於調查「通俄門」兩年後公布長達450頁的全文報告，川普22日在推特發文稱，國會不能為了穆勒的調查結果而彈劾他，並指「犯下這些罪的都是民主黨，而不是你的共和黨總統！」（歐新社）

特別檢察官穆勒於調查「通俄門」兩年後公布長達450頁的全文報告，川普22日在推特發文稱，國會不能為了穆勒的調查結果而彈劾他，並指「犯下這些罪的都是民主黨，而不是你的共和黨總統！」（歐新社）

2019-04-23 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕針對特別檢察官穆勒（Robert Mueller）於調查「通俄門」兩年後公布長達450頁的全文報告，並提及俄羅斯政府廣泛並有系統地干預2016年總統大選、川普團隊與俄羅斯間有數名聯絡人，彼此聯繫包含商業關係、提供競選協助等，美國總統川普22日在推特發文稱，國會不能為了穆勒的調查結果而彈劾他，並指「犯下這些罪的都是民主黨，而不是你的共和黨總統！」

美國司法部指派前聯邦調查局（FBI）局長穆勒，監督FBI對俄羅斯是否干預2016年大選的調查，在歷經兩年的調查後，穆勒於上週公布450頁全文報告，內容證實俄國確實曾試圖干預2016年大選，協助川普擊敗民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），包括以駭客侵入電子信箱帳戶，釋出竊取的文件。報告也指出，川普競選團隊與俄羅斯間有數名聯絡人，彼此聯繫包含商業關係、提供競選協助等，並利用俄羅斯竊取且公布的資訊，獲得選舉上的利益，但這些證據不足以構成刑事起訴，這些行為也不等於犯罪陰謀。

針對民主黨在國會中的高層表示，若川普在穆勒調查期間確實妨礙司法，不排除會對川普進行彈劾，川普22日則是在推特發文反擊，指只有重大犯罪和輕罪會導致彈劾，強調自己沒有犯罪，因此民主黨不能對他進行彈劾，他也提到「犯下這些罪行的是民主黨，而不是你的共和黨總統！政治追殺終於要形勢逆轉了。」

根據穆勒的調查報告內容，在他調查期間，川普一再想要阻撓他的工作，但穆勒表示，對於川普是否犯下妨礙司法罪，他無法下定論。

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