通俄門450頁報告曝光 川普：國會不能彈劾我！

2019-04-23 07:54

〔即時新聞/綜合報導〕針對特別檢察官穆勒(Robert Mueller)於調查「通俄門」兩年後公布長達450頁的全文報告,並提及俄羅斯政府廣泛並有系統地干預2016年總統大選、川普團隊與俄羅斯間有數名聯絡人,彼此聯繫包含商業關係、提供競選協助等,美國總統川普22日在推特發文稱,國會不能為了穆勒的調查結果而彈劾他,並指「犯下這些罪的都是民主黨,而不是你的共和黨總統!」

美國司法部指派前聯邦調查局(FBI)局長穆勒,監督FBI對俄羅斯是否干預2016年大選的調查,在歷經兩年的調查後,穆勒於上週公布450頁全文報告,內容證實俄國確實曾試圖干預2016年大選,協助川普擊敗民主黨候選人希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton),包括以駭客侵入電子信箱帳戶,釋出竊取的文件。報告也指出,川普競選團隊與俄羅斯間有數名聯絡人,彼此聯繫包含商業關係、提供競選協助等,並利用俄羅斯竊取且公布的資訊,獲得選舉上的利益,但這些證據不足以構成刑事起訴,這些行為也不等於犯罪陰謀。

針對民主黨在國會中的高層表示,若川普在穆勒調查期間確實妨礙司法,不排除會對川普進行彈劾,川普22日則是在推特發文反擊,指只有重大犯罪和輕罪會導致彈劾,強調自己沒有犯罪,因此民主黨不能對他進行彈劾,他也提到「犯下這些罪行的是民主黨,而不是你的共和黨總統!政治追殺終於要形勢逆轉了。」

根據穆勒的調查報告內容,在他調查期間,川普一再想要阻撓他的工作,但穆勒表示,對於川普是否犯下妨礙司法罪,他無法下定論。

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt!