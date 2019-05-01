印度聯考計分出包 已有19名高中生放榜後尋短

2019-05-01 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部泰倫加納省（Telangana）自4月中旬以來，已有19名高中生在得知自己的聯考成績後，想不開輕生。數百名家長聯合抗議，指責聯考計分系統出現大量錯誤，導致許多考生不及格。

據《CNN》報導，這次聯考是決定大學錄取的重要指標，然而自4月18日成績放榜後，許多學生指出自己有參加考試卻被標記成缺席，造成該科目0分。至今，已有19名考生疑似因為成績未達理想，想不開輕生，而一些高中生則集結起來，點亮蠟燭弔祭死者。

報導指出，承辦聯考的泰倫加納省中等教育委員會，本應負責考試以及計分程序，然而，委員會今年卻將評分事務外包給軟體公司「全球領域科技」（Globearena Technologies）處理，讓家長們紛紛向中等教育委員會和泰倫加納省政府提出抗議。此外，全球領域科技公司目前尚未回應。

隨著外界質疑聲浪高漲，泰倫加納省政府多次表示，若是發現考試結果錯誤，可向中等教育委員會提出申訴，要求確認測驗結果。然而，自聯考成績放榜以來，當地每天都有2、3件考生自殺事件，顯示宣導效果有限。

據印度國家犯罪紀錄局的數據顯示，印度每年有數千名年輕人自殺。其中，2015年的所有自殺人數中，年輕人佔6.7％，人數將近9000人。部份專家、家長及官員推測，年輕人的自殺主因在於學校課業壓力過大。

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