郭台銘訪美國 白宮：不排除今天安排會川普

2019-05-01 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘傳出訪問美國，將前往白宮會晤美國總統川普，討論威州設廠的相關問題。白宮表示，4月30日沒有舉行會談，但不排除稍後會有安排。

《美聯社》報導，郭台銘將前往白宮參加會議，但目前尚不清楚原因。白宮發言人指出，4月30日沒有舉行會談，但他不排除稍後有會面的安排。富士康30日的一份聲明指出，定時與威州聯邦政府進行往來，但出於隱私原因，此類互動的細節無法公開。

威州州長艾佛斯（Tony Evers）向《美聯社》表示，郭台銘會與川普會面，但他並不清楚會談內容。艾佛斯說，富士康希望重新與美國簽訂合約。

郭台銘曾經承諾，投資美國威斯康辛州100億美元並創造1.3萬個工作機會，但此支票並未兌現。鴻海19日曾聲明，持續承諾威州投資案，並與威州州長艾佛斯及其相關團隊密切合作，每週都和當地州政府接洽，並在今年夏季將開始興建LCD面板廠，實現威州優先的承諾。

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