日經：郭台銘參選 恐讓鴻海集團陷入混亂

2019-04-18

〔編譯羅綺、記者卓怡君／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘昨宣布參加國民黨總統初選。日經新聞報導，郭台銘參選可能對鴻海經營造成影響，因郭台銘「獨裁」經營公司，若因參選而卸任，鴻海集團恐陷入混亂。

郭董特助胡國輝日前曾表示，郭台銘雖將退居第二線，但不打算放棄董事長職位。鴻海集團昨則強調，董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。對於日經認為鴻海恐因郭參選陷入混亂，鴻海強調，公司各事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。

日經指出，郭台銘透過商業與美中政界建立了深厚的關係，可能為台灣帶來經濟利益；但郭董以獨斷經營聞名，鴻海高層也坦承「老闆決定一切」，若郭台銘因參選總統而卸任董事長，可能讓鴻海和夏普等集團的經營陷入混亂。

彭博：郭的財富 也可能是負債

鴻海相關人士透露，郭台銘似乎是受同為商人出身的美國總統川普的刺激，而有意參選總統。分析師表示，郭台銘認為如果自己成為總統，能通過川普式的交易，為夾在美中戰火下的台灣帶來利益。

彭博則報導，目前郭台銘沒有明確的接班人，他宣布參選引發外界對於鴻海未來營運的質疑。郭台銘的財富和名聲或許使他參選備受矚目，但也可能成為他的負債；郭台銘是第一批將產業外移中國的企業老闆之一，旗下每年組裝一億支iPhone的富士康鄭州廠，曾發生多起員工跳樓自殺事件，更引發國際爭議。

鴻海生產主力基地與業務核心都在中國，郭台銘與中國政財界關係密切，近來也積極推動在美投資，與川普建立良好的私人關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/