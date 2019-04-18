工商大老：郭台銘在中、美的事業 有待處理

2019-04-18

沒有具體政見 能否贏得民心有待觀察

〔記者李雅雯／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘將參加國民黨總統初選，工商界人士昨予以尊重和祝福，不過，郭台銘尚未提出具體的政治理念、政見藍圖，能否贏得民心，還有待觀察。

工商協進會理事長林伯豐認為，郭台銘過去在經營企業上有一套，但沒有經歷過台灣的選舉口水文化，也沒有自己的政治團隊，這些都是實務上可預見的挑戰；再者，郭台銘在中國、美國都有投資，如何處理自己的事業，以及美、中、台之間三角微妙政治關係，也會是個待解決問題。

林伯豐坦言，高雄市長韓國瑜先前介紹其對高雄市的治理願景，讓工商協進會相當認同，也因為跟韓國瑜有互動，「我們和韓市長還是比較親切」。

全國商業總會理事長賴正鎰表示，郭台銘企業經營得很好，但政治和經商畢竟是兩條不同的路。郭台銘也還沒提出他的政策政見、願景構想，加上國民黨有意徵召韓國瑜，究竟國民黨會派誰參選還很難說，這也是選民的觀望。

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