郭台銘身價63億美元 全球員工百萬

2019-04-18

鴻海帝國年營收破6兆台幣 在台員工數約4.6萬人

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘昨宣布參加國民黨總統初選，創下台灣企業家參選總統的首例。而郭台銘身家到底有多少？根據富比世雜誌（Forbes）二○一九年全球億萬富豪榜，郭台銘以六十三億美元蟬聯台灣首富。郭台銘一手創立的鴻海集團去年營收突破台幣六兆元，生產基地橫跨亞洲、美洲、歐洲，稱霸全球電子製造產業。

郭台銘在一九七四年以母親標會的十萬元創業，成立鴻海塑膠，生產黑白電視機旋鈕，之後成功開發連接器產品，跨到個人電腦領域，規模擴大；一九八二年鴻海改名為鴻海精密工業，之後靠著購併快速擴張版圖，全力以低價搶單，每年營業額以千億速度成長；業界形容，只要鴻海跨進某個產業，就代表那個產業已經進入紅海，競爭同業無利可圖，被迫退出。

鴻海集團目前以中國為生產重鎮，全球員工人數高達百萬人，在台灣員工數約四‧六萬人。鴻海產品遍及資通訊上下游，從面板、連接器等各種關鍵零組件，到手機、電腦、電視等，鴻海轉投資公司逾八百家，經過郭台銘選總統行情發功，昨日集團旗下多家企業股價走高，郭台銘的單日身價大增逾百億元。

目前鴻海集團在台灣上市櫃公司包括鴻海、鴻準、樺漢、正達、廣宇、建漢、台揚、京鼎、瑞祺電通、群創、榮創、訊芯、乙盛、GIS、亞太電信等；在香港掛牌則有富智康、鴻騰六零八八精密科技、雲智匯等，在中國Ａ股掛牌有富士康工業互聯網（FII）。

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