扼殺宗教「從娃娃抓起」 中國小學生被迫參與反宗教行動

2019-05-01 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局迫害宗教手段日益嚴厲，不僅祭出查封教堂、掠奪教產與燒毀聖經等文革式作風，現在更朝學校下手「從娃娃抓起」，打著掃黑除惡的大旗，飭令家長讓小孩從小遠離教會。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，中國政府現正透過「掃黑除惡」、「抵制邪教」等名義，在全國範圍內打壓不受當局控制的宗教團體，而此一手法近期更堂而皇之地進入校園，政府嚴令要求國中小學加強反宗教力道，大規模逼迫學生參與反宗教活動。

報導指出，除了在校園中廣泛打壓宗教，當局現在更將手腕直接深入人民家中，越來越多案例證明，許多學生被迫參加反宗教活動的同時，其家長更被要求簽字承諾不讓孩子信仰任何宗教，或是參加宗教活動，且要求孩子遠離宗教場所。

文章分析，中國當局藉著「掃黑除惡」及「抵制邪教」的名義迫害宗教，不僅可將其行徑合法、合理化，更可藉此政治宣傳讓民眾產生「宗教很危險」的印象，進一步操縱人民思想意識。

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