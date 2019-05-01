見國人常抱怨「台不如中」 外國記者：出國方知台灣美好

J Michael Cole臉書原文。（擷取自J Michael Cole臉書）

2019-05-01 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月曾撰文警告「韓流是撕裂台灣的毒藥」，因而掀起熱論的記者寇謐將（J.Michael Cole）上月29日在臉書PO文，描述每次出國後返回台灣的感動。他直言，一如世上所有國家，這塊土地並不完美，但卻擁有許多令人無可抱怨的寶貴特質，建議常抱怨「台不如中」的民眾可以多出國走走，一定能深刻感受到台灣的美好。

寇謐將在臉書 PO文指出，每當結束海外旅行返抵台灣時，內心往往對這塊非凡的土地及人們產生一份全新的感謝之情，他說，與世上所有事物相同，這個國家並不完美，但台灣是如此的獨特、高效率且安全，同時具有現代化發展的經濟及寶貴的自由，讓人無從抱怨。

寇謐將寫道，經過眾人長期努力，台灣這片土地創造出的獨特與美好，不管與第三世界甚或第一世界國家相比，都足以讓國民感到自豪，而不致盲目地欽羨他國。

寇謐將文末話鋒一轉，談到部分民眾常拿台灣與中國的「海市蜃樓」相比，並沉溺在後者虛妄的幻象內，他認為，這些人只要多出國走走看看，將可看到這些國家真實的一面，最終必將體會到台灣的美好。

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