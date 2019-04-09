以民制民！ 中國高舉「文明村」大旗逼民拆廟

2019-04-09 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府持續加大迫害宗教力道，不僅十字架、聖經等宗教相關物品嚴令禁止流通，就連官方教會也屢遭強拆。當局近期更想出新招，在以往獎勵「文明化」政策中加入排除宗教據點條款，廟方若不自願拆廟，便儼然成為全村大敵，企圖以群眾壓力，迫使信徒與廟方就範。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，中國政府推動評選文明城市、文明村，作為樹立社會典範的途徑，以往以經濟、精神文明建設情況為衡量標準，一旦被評為文明城市、村鎮，將可獲得官方表彰甚或是獎金等實質獎勵。

然而，這項作法如今卻被用以迫害宗教，當局明令，舉凡基督教會、佛道廟宇均屬社會負面標誌，代表該行政區不文明，「（村裡）有廟就不算文明村」，連帶導致該村鎮失去獲得補助、獎勵款的權利。

《寒冬》舉例，河南省新鄉市丁寨村去年底被評選為「文明村」，可獲得100萬元人民幣（約新台幣459萬元）獎金以供發展，但政府人員向當地居民表示，多年來存在村內的廟宇已違反文明村相關規定，「廟要是不拆，就得不到獎勵」。

面對當局威脅利誘，廟方與信眾頂不住同村居民的龐大壓力，不願也不敢成為「妨礙全村進步的大敵」，只得同意拆廟，如此一來，中國政府無須擔上「強拆廟宇」惡名，便可輕易施壓各地廟宇與教會，使其「被自願」拆除。

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