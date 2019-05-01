最短命部長？他上任1天就因涉及家暴被撤職...

2019-05-01 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞新內閣才剛宣誓就職1天，總統卡尤萊德（Kersti Kaljulaid）就將隸屬極右翼政黨EKRE的IT與外國貿易部長庫奇克（Marti Kuusik）撤職，目前傳出他因為涉及家暴而遭到調查。

據《路透》報導，卡尤萊德表示，在總理拉塔斯（Juri Ratas）的要求下，她取消了庫奇克的部長職位，但並沒有透露具體原因。不過，當地媒體指出，警方正在對庫奇克進行調查，可能跟家庭暴力有關。

庫奇克對此表示，外界除了對他展開可怕的傳媒攻擊之外，檢察官還著手處理刑事調查，在這種情況下他無法擔任部長，否則內閣無法正常工作。

愛沙尼亞保守人民黨（EKRE）在新內閣中一共有5位部長，該黨的反移民態度讓他們在3月議會大選中獲得比以前多1倍的支持。EKRE目前是愛沙尼亞新政府的第2大盟友，其嚴格的移民政策與拒絕接納難民的計畫，已被新政府部分接受。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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