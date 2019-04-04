扯！狠母拿「熨斗」燙2小孩大腿 竟只為了肯德基

2019-04-04 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕南非豪登省（Gauteng）蘭德方坦近日發生一起荒謬的家暴案，一名母親因不滿家中兩個小孩吃掉她的肯德基，竟狠心拿熨斗燙他們的手和大腿，直到隔天學校老師發現小朋友身上有傷，整起案件才曝光。

綜合外媒報導，這2名遭虐的小孩分別僅有5歲和7歲，學校老師發現他們受傷後，先是將他們的繼父請來學校，但繼父卻表示自己早已和小孩他們分開住，只好通報警方。最後警方在一間酒吧找到這名涉嫌家暴的27歲母親，而該名母親也坦承，「我一直在找我的肯德基，但小孩跟我說他們吃掉後，我就拿熨斗燙他們的手和腿。」

該案件曝光後，目前2名小孩已交給社工照顧，而他們的母親則已被帶回警局接受進一步調查。

據了解，學校老師還透露，這已經不是孩子們第一次受傷。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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