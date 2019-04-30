敢爆雷？ 美數學老師下狠招 若洩漏劇情就「當掉一半」！

2019-04-30 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕漫威2019大作《復仇者聯盟4：終局之戰》上映多日，還有許多人因沒時間仍未觀影，還沒看電影的人最怕的就是被「爆雷」劇情；身為老師要面對大量學生，更是難以避免，但美國這名數學老師下重手，表示如果學生爆雷，就會當掉一半！

一名美國網友日前在「Reddit」上發了一張數學老師在黑板上貼的公告，公告上寫著「要是我聽到任何人爆雷《終局之戰》的劇情，我將會用擲硬幣的方式來選擇當掉半數的學生，不要認為這是開玩笑的！」，看來這名老師決定戴上「無限手套」來讓半數學生的成績消失，就是為了不被「爆雷」！

有些網友看了覺得很有趣，表示「我喜歡，剩下的一半將擊敗爆雷者」、「太酷了！不是所有的英雄都穿斗篷」，也有人對此抨擊「這真的很笨，如果違反規定的人沒被當怎麼辦？」、「如果他嘗試的話會被學校阻止」、「等等，我不認為這是合法的」。

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