復仇者聯盟4明早上映！鄉民今晚掀起「防雷／爆雷」大對決

2019-04-23 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）將於明（24）日清晨6點起在台上映，不過有網友因為買的場次較晚，深怕會不小心被「爆雷」，到PTT發文求助，到開場前這段時間該如何度過，結果反而讓一些想故意「爆雷」給大家的網友們，開始想盡各種辦法要曝光劇情，在網路上掀起一股「防雷／爆雷」的大對決。

一名網友今天在PTT八卦板上求助，擔心在他還沒看完復仇者聯盟前，就會被鄉民們發文的標題爆雷，引起其他也有相同煩惱的網友，紛紛提出各種「防雷」妙招，例如：「不滑手機、不看影評」、「每個人都爆自己編的不一樣的雷，這樣就算一堆爆雷你也不知道哪一個是真的」、「還沒入場前我都帶耳塞」、「大家再見，我先關網路」。

不過另一批網友則對爆雷不以為然，提出更多「爆雷」方法，有網友就開玩笑說，自己出場後，就要對著正排隊進場的民眾大喊結局，或是把劇情用「站內信」寄出，因為一般人對於信件都會下意識點開，到時候就會發現被騙了！而有網友還笑說，「有錢的話，還可以把『復仇者』相關的關鍵字都買下來，這樣任何人一搜尋就會中了」。

有趣的「防雷／爆雷教戰守則」成為PTT今晚熱門的話題，不過大部分的鄉民也都譴責，「爆雷真的很沒品」，希望看完的人還是能留點空間給別人，不要因為一時急於分享，反而破壞了他人觀看電影的樂趣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/