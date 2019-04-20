強國黑心影院坑人！復4首映票2300元 嚇壞羅素兄弟

2019-04-20 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕萬眾矚目的《復仇者聯盟：終局之戰》（復仇者聯盟4）下週上映，影迷怕被爆雷狂搶預售票，有中國黑心影院無故大漲票價，甚至出現一張票500元人民幣（約新台幣2300元）的離譜價格，讓正在上海宣傳的復4導演羅素兄弟都嚇到。

綜合中國媒體報導，復仇者聯盟4即將於24日上映，影迷怕被爆雷瘋搶預售票，不料卻出現黑心電影院趁機海削一筆的狀況，許多民眾紛紛上網抱怨離譜票價，有戲院《復4》的實際票價為150元人民幣（新台幣689元），但卻加收350元服務費（新台幣1608元），讓影迷得花500元人民幣進場。

而《復4》的片方並沒有要求漲價，也就是電影院私自喊價，想藉熱門電影賺一筆，報導指出，實際票價為150元人民幣上報票房系統，而剩下的350元則完全脫離了片方的掌控，落入影院、售票平台和影院系統的口袋。

連在上海宣傳《復4》的導演羅素兄弟聽聞有中國影院票價高達70美元時，都忍不住大喊：「Oh my God！」

中國網友紛紛痛批：「好奇影院提供的啥服務啊，這麼貴，是薩諾斯彈指時能豁免嗎」、「這樣一來二去的，至少洗了幾個億」、「有影院10分鐘票就漲了30元」0、「聽說已經有1000多的票價」。

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