美國緊縮移民政策 擬增收庇護申請費

2019-04-30 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕白宮今（30日）發表備忘錄，顯示美國將提高外籍人士申請庇護的費用，並減少政府單位檢核申請的時限，藉此提高移民進入美國的門檻，並考慮派軍駐守美墨邊境，限制中南美洲移民進入。

綜合外媒報導，白宮今日提出的備忘錄顯示，現在有大量的庇護申請案件等待審核，因此為了加快效率，川普要求相關單位在90天內提出新法規，內容須包含官方要在庇護申請提出的180天內做出裁決，但特殊情況不在此限，另外也會對庇護與移民就業許可的申請收取費用，但是通常尋求救濟的移民較為貧困，恐怕難以負擔申請費用。

根據報導，美國總統川普一直對移民政策持強硬立場，表示大量移民進入會超出美國能夠負荷的範圍，也在推特說明現行移民法規「軟弱、成效不彰又危險」；而身為反對黨的民主黨則認為，川普緊縮移民政策、視非法移民為罪犯，是在煽動美國的種族歧視與仇恨。

美國南部邊境有大批中南美洲移民試圖前往美國，截至3月美國逮捕或拒絕入境的人數已超過10萬。川普曾表示考慮派軍駐守美墨邊境，限制中南美洲移民進入，這些新移民法的推動，有違反美國移民法與國際法的疑慮。

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