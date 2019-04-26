中南美移民滯留墨西哥 不滿環境揚言火燒收容所

2019-04-26 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕中南美洲移民為尋求庇護前往美國，受邊境管制無法進入後滯留墨西哥，影響當地生活，昨（25日）晚有收容所中的移民，因不滿環境過於惡劣，揚言要放火燒掉機構，且至少有1300名移民因此逃離。

綜合外媒報導，中南美洲的古巴、宏都拉斯、薩爾瓦多與瓜地馬拉等國，因為國內的經濟不振或政治腐敗等問題，人民因此離鄉前往美國尋求庇護，但美國控管邊界，以影響國家安全為由限制移民進入，而墨西哥是從中南美洲經陸路到美國的重要道路，因此有許多移民停滯在墨西哥提供的收容所中。

報導指出，因大量移民自行進入墨西哥，影響當地環境，也發生過數次移民遭墨西哥人騷擾的事件，昨晚有收容所中的移民，因環境過於惡劣，且容納人數爆滿造成空間擁擠，揚言要放火燒收容所，造成位於墨西哥南部的塔帕丘拉收容所（Tapachula Center）至少有1300人逃離，其中700人不久後回到到所內，另外600人不知去向。

從去年10月開始，有數萬名中南美洲人民開始試圖前往美國，其中主要是古巴人，有三分之一是未成年人，大多被墨西哥國家移民署（National Migration Institute）遣返，本月至少已送回1萬1800名移民。

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