邊境美軍遭墨盤查繳械 川普怒嗆：我要派出武裝部隊

2019-04-25 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州與墨西哥邊境地區，日前發生2名美國士兵遭墨西哥士兵舉槍盤查並解除武裝的事件，美國總統川普疑似對此大怒，今怒嗆指，將派武裝部隊前往美墨邊界。

美方近日指出，2名美國軍人本月13日在德州克林特鎮巡邏時遭遇2名墨西哥軍人，當時墨西哥軍人稱2名美軍進入墨西哥邊境，依法不得攜械進入，卸下了其中一名美軍的配槍，還在盤查時拿槍指著他們。事後美方強調，在整起事件中，美國士兵遵循了所有程序及協議。

川普今日疑似對此大表不滿，他怒嗆墨西哥軍人日前對美國駐軍「拔槍」，並質疑這可能是轉移邊界毒品走私的策略，除警告這最好別再發生，還揚言要派出武裝軍人前往邊界，川普也酸墨西哥，「在逮捕和遣返這方面還差得遠呢！」不過目前尚不清楚，川普是打算增派軍隊，還是想改變邊界駐軍的武裝或運作方式。

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年4月24日

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