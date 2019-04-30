身為虛位元首卻無法退休? 明仁天皇專法退位

2019-04-30 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕明仁天皇將在今日（30日）退位，由德仁天皇即位，然而，許多人可能不知道的是，明仁天皇要退休，竟然還要經過國會立專法退休。

根據《BBC》報導，日本國會於2017年6月9日，以235票贊成，0票反對，通過明仁天皇提前退位的專法，使得明仁天皇得以在生前退位；而根據法律白話文國際站在《換日線》的整理，雖然憲法明定天皇為虛位元首，但仍然有三大事務需要處理：憲法規定的「國事行為」、象徵性的「公共行為」及「宮中祭祀」。雖然法律並沒有規定天皇一定得執行這些事務，但明仁天皇基於責任心，仍頻繁地執行這些事務。

然而，高齡85歲的明仁天皇，希望能提早退位，卻面臨了法律上的問題：日本的憲法及法律，並沒有載明天皇提前退位的辦法，而日本國內對於明仁天皇希望提前退位的要求，則陷入了許多艱難的考量：有些人擔心若立法規定天皇生前退位的方式，未來可能會有天皇選擇提前退位，卻參與政治活動的情況發生，也有人擔心未來有政治權貴利用這項法律，逼迫在位的天皇提前退位等。

最後，日本國會採取立專法的方式，於2017年6月9日，通過昭和天皇得以提前退位的法律，且此法律僅適用於明仁天皇，讓明仁天皇得以完成提前退休的心願。

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