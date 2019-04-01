日本發表新年號「令和」 5月1日上路

2019-04-01 10:45

相關新聞

日本皇室改朝換代 進入倒數30天

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本政府1日正式發表新年號為「令和」。新年號將於5月1日零點起，新天皇即位當天開始使用。

新年號是由日本政府發言人、官房長官菅義偉日本時間今早11點半公布。菅義偉沿襲1989年的「平成」改元，舉起用毛筆寫下的新年號「令和」向媒體公布。外務省也預定下午以英文文件傳真給駐日使館，通知所有友邦與相關國際機構，說明新年號以及5月1日新天皇即位的相關事宜。

年號公布後，日本首相安倍晉三也預定12點召開記者會發表談話。為了讓訊息快速傳播，日本政府這次從11點半開始，透過首相官邸官方推特（Twitter）、臉書（Facebook）、YouTube及Instagram等社群和影音網站進行直播。

日本新年號從制定到公布，過程保密到家，日媒報導，官邸事前曾進行地毯式檢查，提防建築物內被安置竊聽器，連室內擺設的盆栽也沒漏掉。新年號是由日本首相於3月中旬委託數名專家斟酌提案，再由官房長官從專家建議的年號中檢討整理數個原案，並向首相報告結果，新年號原案選定後馬上被鎖入內閣官房的保險庫裡。

今年上午9點半起，政府先與專家召開懇談會，就新年號原案徵詢意見，接著聽取眾參兩院正副議長的意見，之後召開全內閣會議進行協議，經過內閣會議批准改元政令後，由官房長官於11點半正式宣布。意見徵詢及聽取過程，相關人等均被禁止攜帶手機等通訊器材入內，即使上廁所也有職員隨行。

日媒報導，政府委請的專家包括擁有日本文學、中國文學、日本史學、東洋史學等相關學識的人士。新年號的選定基準包括兩個漢字、易讀易寫、具有正面意義符合國民的理想，還有以往未曾使用的年號或諡號、非通俗用語等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/