日本皇室改朝換代 進入倒數30天

2019-04-01 10:49

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日本發表新年號「令和」 5月1日上路

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本政府1日發表新年號為「令和」。新年號將於5月1日零點起，新天皇即位當天開始使用。日本政府為配合5月1日新天皇即位，提早1個月公布新年號，這也宣布明仁天皇的退位進入倒數階段。日本皇室接下來的重頭戲，就屬4月30日明仁天皇的「退位禮正殿之儀」及5月1日新天皇即位的「劍璽等繼承之儀」。新天皇的「即位禮正殿之儀」預定在10月22日舉行。

日本天皇生前退位上次是距今202年前江戶時代的第119代光格天皇，這次的明仁天皇退位則是憲政史上第一次。日本天皇的退位與即位十分莊嚴慎重，政府列為國事行為，相關儀式一直要持續到今年底才算抵定。

即將退位的明仁天皇在最後這個月，必須出席諸多儀式及活動，十分忙碌，包括親謁祭祀皇祖神的「天照大神」等的伊勢神宮，前往安葬昭和天皇的武藏野陵分別報告退位一事。

4月30日退位當天，將在皇宮宮殿舉行「退位禮正殿之儀」，並接見代表國民的三權之長等發表談話。

皇太子德仁於5月1日即位成為新天皇，皇宮正殿將舉行「劍璽等繼承之儀」，繼承劍璽及國印「國璽」和天皇印「御璽」，接著舉行即位後首次正式會見三權之長等的「即位後朝見之儀」，並發表談話，依慣例談話時間大約僅有2分鐘。

新天皇的即位儀式一直要持續到今年秋天，重頭戲是預定10月22日舉行的「即位禮正殿之儀」，之後舉行「祝賀御列之儀」接受國民祝福，依慣例新皇后雅子要等到這時才會正式在日本國人面前露面。

11月14日、15日於皇宮東御苑舉行皇位繼承的重要祭祀「大嘗祭」核心儀式「大嘗宮之儀」，這是天皇即位後首次以新收割的稻榖祭祀天照大神等諸神，祈求國泰民安五榖豐收，朝日新聞去年報導，只使用一次的祭場，興建費高達19億圓（約合台幣5.3億元）。

至於明仁天皇的次子文仁親王「立皇嗣宣明之禮」則預定於明年4月19日舉行。

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