平成時代謝幕 日明仁天皇今退位

2019-04-30

〔駐日特派員林翠儀／東京二十九日報導〕日本憲政史上首次天皇生前退位儀式，將於當地時間三十日下午五時舉行，為時僅約十分鐘的「退位禮正殿之儀」結束後，明仁天皇夫婦將正式退位，成為上皇和上皇后，為期三十年又一一二天的「平成」時代，也將在同日午夜十二時落幕，新的「令和」時代緊接著登場。

日本二十七日起進入史上最長的十連休長假，二十九日為昭和天皇裕仁的壽辰「昭和之日」，三十日為明仁退位、「平成」最後一日，五月一日則為新天皇即位、「令和」的第一天，昭和、平成和令和緊接著在三天登場，也是史上僅見。

這是日時隔二○二年，再次有天皇生前退位。日上次舉行天皇退位儀式，是江戶時代光格天皇。一九八九年一月八日即位的明仁天皇，是日本現行憲法實施後首位即位和生前退位的天皇，退位後的明仁上皇與上皇后將不再參與公務活動。在三十日「退位禮正殿之儀」中，明仁將發表簡短的「最後談話」。

新的「令和」時代緊接著在五月一日凌晨零時啟動，新天皇預定一日上午十時三十分舉行「劍璽等繼承之儀」，繼承劍、勾玉、國璽、御璽，為時也僅約十分鐘。十一時十分舉行的「即位後朝見之儀」，將由新天皇與新皇后共同出席，新天皇發表即位後的首次談話，並接受首相代表國民致賀詞。

即位後的新天皇和皇后預定五月四日舉辦「一般參賀」，在皇居長和殿陽台上接受國民朝賀。包括新天皇、皇后和皇室成年成員都將出席，上皇與上皇后則不會參加。「一般參賀」預定從上午十時至下午三時，分為六批次舉行。

為因應改朝換代的世紀大事，皇居周邊最近明顯加強警備，附近不但架設車輛檢查哨，皇居廣場也有警犬加強巡邏，護城河也有水難救助隊員潛水檢查是否有爆裂物。

◎日本天皇退位即位日程表◎

★退位禮正殿之儀

4月30日下午5時（10分鐘）

天皇、皇后駕臨皇居正殿松之間

侍從安置劍、勾玉、國璽、御璽

首相代表國民致詞

天皇致詞

天皇、皇后退出

★劍璽等繼承之儀

5月1日上午10時30分（10分鐘）

新天皇駕臨正殿松之間

侍從安置劍、勾玉、國璽、御璽

天皇退出

★即位後朝見之儀

5月1日上午11時10分（10分鐘）

新天皇、新皇后駕臨皇居正殿松之間

天皇致詞

首相代表國民致詞

天皇、皇后退出

資料來源：日本首相官邸╱製表：國際新聞中心

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