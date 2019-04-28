與俄的距離！普廷稱將發護照 烏克蘭諧星準總統回嗆

2019-04-28 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷日前稱考慮簡化烏克蘭人取得俄國護照的程序，對此，烏克蘭諧星準總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）27日回嗆，享有言論自由等權利的烏克蘭，將向遭受獨裁和腐敗政權侵害的俄國人提供公民身分。

綜合外媒報導，在2014年俄國併吞克里米亞半島後，烏俄關係急轉直下，在兩國持續對立之際，普廷週六表示，正可慮簡化「所有烏克蘭人取得俄國護照」的程序，此舉在烏克蘭引發軒然大波。

新當選烏克蘭總統的澤倫斯基27日在臉書發文反嗆莫斯科，「不要浪費時間試圖用俄國護照誘騙烏克蘭公民」，還諷刺地說，烏克蘭人明白擁有俄國公民身分意味擁有「因和平抗議而被捕的權利」和「沒有自由競爭選舉的權利」，「這基本上是『忘記所有權利和自由』的權利」。

澤倫斯基說，烏克蘭與俄羅斯不同之處在於，烏克蘭是享有言論自由的國度，網路和媒體也享有自由，「我們將向所有遭受獨裁和腐敗政權侵害的民眾提供烏克蘭公民身分，首先是現今可能遭受最大損害的俄國人」。

澤倫斯基說，他已準備好與俄國進行會談，但警告莫斯科不要試圖用威脅言論和軍事經濟施壓的方式與烏克蘭交談。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/