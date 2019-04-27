證明俄羅斯是侵略國！普廷：簡化所有烏克蘭人入俄籍程序

2019-04-27 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯的關係從2014年俄羅斯併吞克里米亞後急轉直下，21日烏克蘭舉行總統大選，破天荒由喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）勝出，今日俄羅斯總統普廷表示，他考慮簡化烏克蘭人取得俄羅斯護照的程序，並提出希望與新任總統會談。

綜合外電報導，劇演員澤倫斯基勝選烏克蘭總統後，俄羅斯即發布行政命令，將加速發給東烏克蘭叛軍俄羅斯護照，今日普廷更宣布，不只是叛軍，他「考慮簡化所有烏克蘭公民申請成為俄羅斯公民的程序」。

普廷此語在烏克蘭引起軒然大波，基輔歐洲委員會常駐代表庫洛巴（Dmytro Kuleba）表示，「俄羅斯希望烏克蘭國內的混亂進一步升級，因此不斷端出一些複雜的新規則」。新任總統澤倫斯基的新聞部門則認為，「這（普廷的發言）是個明確的證據，證明俄羅斯是個侵略國」。

除了簡化烏克蘭人取得俄羅斯護照的程序之外，普廷今日也表示，希望能與新任總統澤倫斯基會面，「確認他在兩國衝突之間的立場」。

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