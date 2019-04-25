加速發護照予東烏克蘭叛軍 普廷：不覺得有任何問題

2019-04-25 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕針對俄國昨（24）日發布行政命令，將加速對東烏克蘭叛軍的護照發給程序，俄國總統普廷（Vladimir Putin）今（25）日表示，這個和歐盟的做法如出一轍，並沒有任何問題。

據《路透》報導，針對昨日所發布的行政命令，將加速對東烏克蘭叛軍的護照發給程序，普廷與金正恩會談後接受媒體採訪表示，波蘭、羅馬尼亞和匈牙利，同樣會給予身處外國的同種民族國籍。

普廷表示，他沒想到會掀起反彈，認為這非常奇怪，他說：「烏克蘭的俄羅斯人，有比羅馬尼亞人、波蘭人和匈牙利人差嗎？我覺得沒有任何問題。」

針對俄國的做法，烏克蘭曾表達嚴正抗議，並呼籲西方提升對俄羅斯的制裁。上週日（21）以一面倒的票數當選烏克蘭總統的喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄國之作為，認為「這顯示俄國正試圖在烏克蘭掀起戰爭」，「對雙方的和平完全沒有助益」。

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