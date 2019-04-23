烏克蘭新總統 上任四大挑戰

2019-04-23

內亂：親俄烏東叛軍

俄羅斯支持的叛軍掌控烏克蘭東部工業地區，自二○一四年與政府軍交戰以來，造成雙方共逾一萬三千人喪生，帶來沉重的經濟與社會負擔。選民冀望澤倫斯基能結束與烏東分離主義者的戰事。

外患：處理對俄關係

俄羅斯二○一四年併吞原屬烏國的克里米亞，遭到美國及歐盟國家制裁。澤倫斯基矢言讓烏國繼續走親西方路線，希望加入歐盟及北約組織（NATO），但恐激怒克里姆林宮，政敵批評他缺乏對抗俄國總統普廷的能耐。

經濟：前朝遺留爛攤子

烏克蘭為歐洲最貧窮國家之一，一四年親俄政權倒台後，曾與國際貨幣基金（IMF）達成一七五億美元紓困協議，未來三年須償還逾二百億美元國債。前政府未達IMF的改革要求，導致資金支付屢遭推遲。

政治：主流派扯後腿

澤倫斯基是主流菁英體系外的政治素人，其政黨才成立不久，前總統波洛申科的派系在國會佔最多席次，恐在政治上加以阻撓。

資料來源：綜合外電

整理：編譯陳正健

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/