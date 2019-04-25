烏克蘭通過語言法 俄批「可恥」無助解決東部危機

2019-04-25 23:04

〔編譯茅毅／綜合報導〕烏克蘭國會「最高拉達」（Supreme Rada）25日以壓倒性票數，通過一項爭議的語言法，該法旨在藉由法律規定，勒令媒體和政府機關多使用烏克蘭語。由於烏國國內有許多人也使用俄語，俄國外交部發言人札哈洛娃痛批該法「可恥」，此一決定只會加深烏國社會的分裂，降低烏國東部危機落幕的可能性。

聯合國人權事務高級專員和歐洲理事會（Council of Europe）此前已對該法草案表達關切，認為該法恐侵犯語言少數族群的權利。大多數烏克蘭人能無礙使用烏克蘭語與俄語，但烏國政治人物長久以來利用和鼓吹把這兩種語言「劃分清楚」。

在俄國官員及媒體2014年煽動新上台的烏國親西方政府將強迫以說俄語民眾佔多數的烏國地區講烏克蘭語後，分離主義份子控制烏東部分地區，亦使語言議題成為一大問題。

烏國總統當選人澤倫斯基平常操俄語，他雖支持烏克蘭語為烏國官方語言，但認為應鼓勵使用烏克蘭語、而非強迫。他在總統大選決選贏得高達73％的選票，其中就包括烏國西部操烏克蘭語的選民。

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