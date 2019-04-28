日本史上最年輕職業棋士 10歲女童首次奪勝

2019-04-28 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本史上最年輕的職業棋士、10歲女童仲邑菫初段奪勝了！日本棋院關西總部所屬的16名年輕棋士，在「第2回若竹杯」展開相互廝殺的生死鬥，仲邑菫今（28日）對決37歲的女性棋士種村小百合二段，最後奪下成為棋士後的首次勝利。

據《朝日新聞》報導，在對弈時考量仲邑菫身高只有126公分，因此椅子還特別墊高10公分。執黑先手的仲邑菫經過一番慎重思考後，第一手下在右上星位。

仲邑菫在一開始的布局階段就佔了優勢，進入中盤後，種村小百合面對10歲後輩的攻勢顯得左支右絀，最後只能投子認輸。

由於若竹杯並非日本圍棋的正式比賽，因此仲邑菫贏了此局之後，不算是創下最年輕職業選手在職業賽事中取得勝利的紀錄。

在戰後訪談中，仲邑菫表示「我從一開始就打得很好，並不會緊張，贏了真的很開心。」 種村小百合則說，自己的布局太糟糕了，相對來說仲邑菫就沒有什麼漏洞，實在太強了。

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