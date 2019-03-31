晉升職業五段 旅日棋士吳柏毅再上層樓

2019-03-31 18:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣23歲的旅日棋士吳柏毅，國中時赴日學棋藝，2009年曾獲苗栗縣政府100萬元獎學金贊助，期間努力不懈，最近晉升關西棋院職業五段棋士頭銜。吳柏毅指出，會繼續努力，希望早日取得各項職業比賽頭銜，為台灣及苗栗爭光。

吳柏毅的母親吳昕澐說，吳柏毅小學六年級時曾獲「榮三盃」圍棋賽第4名，12歲就以全勝之姿，拿下國內「永大杯」圍棋七段賽冠軍，晉升國內22名7段業餘棋士之一，更是年紀最小的一位。

吳昕澐指出，家住苗栗市的柏毅在民國2009年獲得苗栗縣府贊助一百萬元，由她負責培訓，8歲赴日進入東京松原小學就讀後，再赴中國北京、韓國培訓，13歲國一時正式取得日本棋院院生資格，拜圍棋九段的旅日棋士王立誠為師。

她說，吳柏毅在2013年參加在日本東京舉辦的第八回朝日圍棋名人戰全國大會決賽，這項業餘名人賽與業餘本因坊戰，並列日本業餘兩大圍棋賽事，他連闖六關，以17歲之姿奪下冠軍，成為賽事最年輕冠軍得主。

吳昕澐指出，吳柏毅於2014年獲關西棋院初段職業棋士，靠著自己努力，2016年起連三年晉升到職業四段，今年再晉升到五段。

她表示，關西棋院四段晉升為五段條件有「勝局升段」，須獲70局勝局數，或者「獎金升段」，初段到四段所有棋士中，年度獎金第一位者，可自原段位晉升一段，吳柏毅是以獎金升段。

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