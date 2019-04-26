香港占中案4名被告入獄 英美籲中允許言論自由

2019-04-26 05:36

〔中央社〕針對香港「占中」案4名被告昨天被判即時入獄，英美兩國今天表示憂慮，並且呼籲中國允許言論自由。

英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）今天在推特上發表聲明說：「香港『占中』案被告被判刑，令人深感失望。」

英國表示，「中英聯合聲明」明文昭示1997年香港主權移交給中國，香港實施「一國兩制」，保障政治自由。

另外，英國首相梅伊（Theresa May）的發言人表示：「如果這些被告的結局是要遏阻香港人民參加未來的和平示威，這將是深深引以為憂的。」

她指出：「言論自由和集會自由皆為中英聯合聲明所保障，這些…充分獲得尊重，是很重要的。」

美國也說，判決結果「令人失望」，呼籲香港當局尊重住民的言論自由與和平集會權利。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）發表聲明說：「尊重不同的政治意見，以及自由表達不同的政治意見，最符合社會的利益。」

她指出：「『一國兩制』架構持續遭到侵蝕，將讓香港在國際事務上長期建立的特殊地位陷入險境。」

香港享有中國未見的權利，但政治異議人士已警告，權利逐步遭到侵蝕。

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