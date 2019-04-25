捲入權鬥？國際刑警組織前主席孟宏偉被逮原因曝光！

2019-04-25 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前主席、中共公安部前副部長孟宏偉遭到中國逮捕，昨天中共最高檢宣佈，對孟宏偉案調查終結，移送審查起訴。中國方面指控的理由是受賄、貪污，以私害公，但是，有媒體報導，孟宏偉曾長期在中共公安部任職，被認為是中共前「政法王」周永康的心腹，就是捲入中共高層權鬥而遭到落馬及遭逮命運。

《看中國》報導，國際刑警組織前主席孟宏偉於去年9月底返回中國突然失蹤，妻子向法國警方報案後，法國追查後，中共才在10月7日公布逮捕了孟宏偉，對他進行貪腐調查；今年3月27日對孟宏偉祭雙開處分，並於4月24日宣佈審查起訴，而其全部罪名都是涉嫌受賄罪，還在機關報上開罵「財迷心竅」。

報導指出，現年65歲的孟宏偉曾長期在中共公安部任職，被指是中共前政法委書記周永康的心腹，也是周永康一手提拔才能官運亨通，並與現任中共政法委書記郭聲琨關係密切，在2013年薦舉他任中共海警局首任局長，躋身正部級。

孟宏偉被捕事件引發國際高度關注，而大部分的分析指向「孟宏偉被調查是中南海權鬥的結果，高層矛盾已相當激化」。

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