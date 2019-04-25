川普紀念亞美尼亞人遭屠殺事件 土耳其批扭曲

2019-04-25 00:46

〔中央社〕美國總統川普今天以「大災難」形容1915年亞美尼亞人遭屠殺事件，土耳其外交部強烈批評扭曲歷史事實；亞美尼亞媒體則說這是川普第3度未用「種族滅絕」譴責這起事件。

土耳其「 自由日報」（Hurriyet Daily News）網站報導，川普在聲明中指出：「今天，我們紀念那起大災難（Meds Yeghern，亞美尼亞語）、緬懷那些在20世紀其中一起最大規模暴行中受難的人。自1915年起，有150萬亞美尼亞人，在鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）末年遭到驅逐、屠殺或押走，至死方休。」

他在聲明中說：「在這個紀念的日子，我們再度跟美國及全世界的亞美尼亞社群一起為喪失許多生命哀悼。」

土耳其外交部今天聲明說：「我們反對美國總統川普於2019年4月24日就1915年事件所發聲明。以亞美尼亞人編寫的主觀敘述為本，這項聲明毫無價值。為政治目的扭曲歷史事實，這令人無法接受。」

「亞美尼亞周刊」（The Armenian Weekly）則報導，這是川普第3度未能在其一年一度的4月24日紀念聲明中，適當地用「種族滅絕」譴責鄂圖曼帝國政府殲滅數以百萬計亞美尼亞人、希臘人、亞述人、加色丁禮教會（Chaldean）和其他基督徒。（編輯：林治平）

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