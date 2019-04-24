國泰航空接連2起事故 機長飛行中竟失明30分鐘

2019-04-24 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港民航處23日公布國泰航空2起飛安事故的初步調查報告，包含機長在飛航過程中突然失去視力的過程，正式報告與結論預計一年後出爐。

綜合媒體報導，第一起事故發生於今年1月26日，當時國泰航空的波音777-367型班機載有348名旅客，正由日本新千歲機場返回香港，但機長中途失去正常視力30分鐘，隨即交出飛機指揮權，由副機師接手，最終順利降落。第二起事故發生於今年2月21日，空中巴士350-941型班機由澳洲伯斯（Perth）返回香港途中，機長告訴副機師，他出現氣喘及視力受損狀況，副機師立刻聯繫塔台呼救，最後也安全降落。

根據報導，報告指出，兩起事故都是由副機師發出PAN-PAN（緊急求救訊號）呼救，向香港空中交通管制員聯繫，並獲得優先進場權後順利降落，而兩名機長也在落地後由醫護人員到場協助。

香港民航處說，目前正在蒐集與研究獲得的資料，初步報告只列出現在得知的資訊，不包含分析與結論。至於2起事故的確切原因，需要再更深入的調查，預計結果會在一年後出爐。

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