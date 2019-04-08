港龍航班機冒火花折返高雄 國泰港龍：機件故障

2019-04-08 13:12

〔記者陳宜加／台北報導〕國泰港龍航空一架編號KA451的班機，今天上午從高雄機場起飛後，發現右側引擎冒煙而折返，安全降落。國泰指出，由於機件故障，機師按操作程序關閉其中一部引擎，曾指引擎排氣部件出現聲響與火花，國泰將再持續檢查飛機。

國泰指出，港龍航空今天上午7點51分從高雄出發、前往香港的編號KA451班機，因其中一個引擎故障，而須折返高雄機場；機師發現故障後，按既定操作程序關閉引擎，並已於上午8點38分安全降落高雄機場。爲謹慎起見，按既定程序安排消防到場進行預防措施。

國泰表示，該航班以空中巴士A330客機營運，機上載有317名旅客與13名機組人員，全員均安並如常下機。國泰強調，以乘客與機組人員安全為首要考慮，目前正盡力為旅客安排替代航班機位，以盡快抵達目的地，也深切明白事件為乘客帶來不便，國泰謹此致歉。

國泰也說，飛機並無跡象顯示曾經著火，但由於機件故障，在按操作程序關閉其中一部引擎前，曾指引擎排氣部件出現聲響與火花，但飛機、機組人員與乘客安全並不受任何影響，國泰表示將再詳細檢查飛機。

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