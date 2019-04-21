機上食物打包帶走 至少6名國泰空服員面臨解僱處分

2019-04-21 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕傳統航空公司會向旅客提供食物及飲用水，對商務或頭等艙旅客有時更會提供所謂的「旅行包」。國泰航空今年初發出公告，要求空服員不得將這些為旅客準備的物品據為己有。日前突襲檢查更傳出有6至10位空服員，被發現攜帶機上物品下機，這些空服員可能面臨解僱。

綜合外媒報導，國泰航空17日對1架由南韓飛抵香港的班機進行突擊檢查，從至少6名空服員的包包中搜出麵包、牛奶、礦泉水等物品，這些員工現在最重將面臨遭解僱的處分。國泰航空今年1月發出的公告中也表明，空服員只能帶走尚未食用完畢的空服員餐，以及1份乘客閱讀過的報章雜誌。

國泰航空指出，今年以來發現公司財產損失數目有上升趨勢，公司因而採取合法的預防措施，以防止進一步的損失。這些檢查都會由佩戴國泰航空證件的人員在非公開場合進行，以免損及空服員顏面。遭搜查的空服員若有疑慮，亦可要求其他空服員在旁見證。

國泰航空空服員工會副主席黎玉嬋表示，工會明白公司有權為了保障財產而進行突擊檢查，但希望公司要視情況的嚴重性斟酌處理，例如「只是拿1瓶水就被解僱」這種情形，實在是有點太超過。

國泰航空企業事務部則表示，相關部門早已公告，公司會隨時突擊檢查。而至於懲處機制，國泰航空強調所有個案都會依公司內部程序，以公平、合理的方式處理。

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