斯里蘭卡8連爆 警方：2起是自殺炸彈客所為

2019-04-21 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕今日在斯里蘭卡發生8起爆炸案，至少造成207人喪生與450人受傷。斯里蘭卡警方指出，至少有2起爆炸事件已判定是自殺炸彈客所為。目前警方正調查，是否所有爆炸案都是自殺炸彈客引發。

根據《法新社》報導，斯里蘭卡首都可倫坡「肉桂大酒店」（Cinnamon Grand Hotel）遭自殺炸彈客攻擊。飯店主管表示，爆炸發生在早餐自助餐區，這名炸彈客走到排隊隊伍的最前端，然後引爆背上的炸彈，當時裡面滿是客人。

《BBC》報導指出，斯里蘭卡國防部長推測這次襲擊可能是由一個團體單獨犯下。

據《CNN》報導，英國駐斯里蘭卡高級專員馬尼沙（Manisha Gunasekera）向《CNN》表示，當日發生的爆炸事件，是自殺炸彈客所為。目前有7嫌疑犯因涉及爆炸案遭警方逮捕，不過目前還沒有確定他們的國籍。

「這是針對整個斯里蘭卡的攻擊。」馬尼沙表示：「雖然是什麼組織發動了這些攻擊目前尚不得而知，不過，斯里蘭卡是一個多民族、多宗教和多文化的國家，全國上下都一起慶祝復活節。」

據《CNN》報導，基督教與伊斯蘭在斯里蘭卡是少數宗教，2者的信徒分別僅佔總人口7.4%與9.7%，有高達7成斯里蘭卡人是佛教徒，有12%的斯里蘭卡人則是印度教徒。而在斯里蘭卡的基督徒之中，又有高達82％是羅馬天主教徒。

《CNN》國際外交編輯尼克（Nic Robertson）分析指出，「要來推測誰該負責是非常困難的。10年前斯里蘭卡結束長達25年的內戰，而當時與政府對抗的泰米爾猛虎解放組織是個世俗組織。選在這個對基督徒而言神聖的日子並且攻擊教會，與泰米爾猛虎解放組織曾採用的手法相當不同。這次的手法具有伊斯蘭極端份子的標誌，或是攻擊者意圖讓此次事件看起來像是如此。不過，在斯里蘭卡，這樣的群體是個謎。」

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