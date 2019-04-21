教宗復活節彌撒譴責斯里蘭卡恐攻 籲結束武裝衝突

2019-04-21 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）今日在梵蒂岡的聖馬可廣場主持復活節彌撒。彌撒進行期間，斯里蘭卡卻在教堂等地點發生一連串恐怖攻擊爆炸事件，造成多人傷亡。教宗在《致全城及全球》文告中，呼籲各界解決衝突，建造人與人之間的「橋樑」。致詞結束前，也臨時脫稿，譴責了斯里蘭卡發生的恐怖攻擊。

綜合外媒報導，今天（4月21日）是今年基督教的復活節，教宗方濟各在梵蒂岡聖彼得廣場前主持復活節彌撒儀式。在信徒的目光中，教宗進入鮮花盛開的聖彼得廣場，為紀念耶穌被釘十字架後復活，舉行禮拜儀式。

儀式進行期間，斯里蘭卡發生一連串爆炸事件，造成多人重傷、死亡，加上日前法國巴黎聖母院遭遇大火，因此，教宗在《致全城及全球》（Urbi et Orbi）文告中，赦免了罪惡，並呼籲全世界結束衝突，尤其是敘利亞、葉門、以色列、巴勒斯坦、利比亞、布吉納法索、馬利、尼日爾、奈及利亞、喀麥隆、蘇丹、南蘇丹、烏克蘭東部、委內瑞拉，及尼加拉瓜等衝突地區。教宗敦促衝突地區的人們，建造人與人之間的「橋樑」，而不是「牆壁」，並呼籲這些地區終結「武器的轟鳴聲」。

同時，教宗在最後的致詞中，譴責了斯里蘭卡「可惡」的恐怖攻擊。教宗說：「我想對全世界所有的教徒、祈禱中遭遇攻擊的人們，以及這場殘酷暴力的所有受害者表達關懷。」

復活節是基督教的重要的節日，信徒會在這一天舉行儀式以慶祝耶穌復活。而《致全城及全球》（Urbi et Orbi）文告是教宗在聖誕節、復活節及新教宗上任等特定時刻，對全羅馬和全世界的文告，通常會在梵蒂岡聖彼得大教堂舉行。

昨日教宗也在聖彼得大教堂主持復活節前夕的守夜禮彌撒，並呼籲信徒們為上帝而活，而非一味追求財富、成功等稍縱即逝的事物。教宗在蠟燭上刻上數字2019，及希臘文中第一個及最後一個字母，象徵神是萬物的開端與結束。

The resurrection of Christ is the true hope of the world. Happy #Easter! — Pope Francis （@Pontifex） 2019年4月21日

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