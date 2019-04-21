網警搞鬼？淫片設私人卻冒出50觀看人次！強國男遭控違法散播

2019-04-21 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國楊男日前上傳不雅影片到微博，並將觀看權限設為「僅自己可見」，不料，上傳短短幾分鐘，竟有50多人次瀏覽，網友懷疑是「網路警察」觀賞使然。由於瀏覽量已達違法程度，當地警方以「構成傳播淫穢視頻違法行為」為由，拘留楊男5日。

據《梨視頻》報導，3月4日，雲南楚雄警察在網上「巡查」時，注意到楊男上傳四段不雅影片到個人微博，長度分別為10至20分鐘，上傳後幾分鐘內，瀏覽量就達50多次，已達散播非法影片程度，遂逮捕楊男，拘留5日。

楊男表示，當時因手機容量不足，才把影片上傳到網路上，方便日後觀賞，但他把觀看權限設為「僅自己可見」，沒有散播影片的意圖，所以當警方找上門時，「我都有點懵（困惑）了。」

網友對此表示，「僅自己可見，是隱私吧？網警上班沒事就偷窺別人隱私嗎？」認為那50多個「不明觀賞人次」是由網路警察貢獻的，其他人則說，「自己可見功能是個假功能？」、「後台監控呢」、「我突然也想做網警了」、「雲盤（網路雲端儲存空間）貌似也不行」。

「掃黃打非」是中國今年的整治重點，若中國民眾利用微信公眾號、微博、貼吧、論壇等管道引流低俗內容，或自媒體違法違規採編、傳播有害訊息、炒作敏感話題、敲詐勒索，以及涉及網路色情和低俗等行為，都可能被法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/