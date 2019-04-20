6天超過700人被捕 英環團繼續佔領倫敦為氣候抗議

2019-04-20 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕從週一（15日）起，英國倫敦有數千名環保人士上街發起環保遊行，呼籲政府重視氣候問題，抗議至今日第6天，倫敦警方表示，已經有超過700名抗議者被捕。

綜合外電報導，英國倫敦進行氣候抗議的抗議者們，今日仍舊佔據了倫敦地鐵牛津圓環站（Oxford Circus）、滑鐵盧橋（Waterloo Bridge）、大理石拱門（Marble Arch）與國會廣場（Parliament Square）等主要景點，英國警方曾要求抗議人士只得在大理石拱門附近抗議，但遭到抗議民眾忽視。

倫敦警方表示，抗議活動至今已經有718人被捕，其中28人被起訴。抗議也使得英國倫敦的交通運輸受到嚴重影響，儘管活動的象徵指標「粉紅小船」目前已經被警方拆除，但並未減低抗議的人潮，隨著抗議的持續，越來越多英國民眾注意到這場抗爭、甚至加入。

這一連串的抗議活動是由英國氣候組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）發起，他們呼籲政府落實在2025年之前，將碳排放減少為0的目標，用有效作為讓生物多樣性不再降低。

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