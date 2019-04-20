防範中國威脅！ 美日重申釣魚台適用「安保條約」

2019-04-20 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國和日本19日在華盛頓召開外交國防2+2會談，考慮中國在東海和南海片面改變現狀的情形，表示嚴重關切和強烈反對，美方也重申「美日安保條約」第5條適用於釣魚台列嶼。

綜合媒體報導，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）、日本外務大臣河野太郎和日本防衛大臣岩屋毅，19日在美國華盛頓舉行外交國防2+2會談，會中談到北韓、中國和印太地區等問題，並在會後一同出席記者會。

美日共同聲明指出，中國日益頻繁在東海與南海活動，企圖片面改變現狀，表示嚴重關切和強烈反對，雙方確認釣魚台列嶼適用「美日安保條約」第5條。龐皮歐在記者會上重申，兩國反對任何片面改變日本管轄釣魚台列嶼的行為。

根據「美日安保條約」第5條，如果美日任何一方受到武力攻擊，另一方將依照本國憲法的規定採取行動，對付共同的危險。

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