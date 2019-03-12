習近平2020說掰掰？ 日高義樹：美國認真要粉碎中國

2019-03-12 01:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國非營利組織智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）首席研究員日高義樹近期發表新書，引起外媒關注，他預言，中國領導人習近平2020年將「被終結」，且美國認真想要粉碎中國，不但已做好軍事準備，也不會放手交出台灣。

綜合外媒報導，日高義樹在新書封面提到，「美軍已在日本和太平洋做出準備攻擊中國的態勢」。他表示，目前中美關係不能用「冷戰」來形容，雙方的軍事實力與設備水準，與當年的美國與蘇聯完全不成比例，美國絕對可以用武力「打爆」中國。

日高義樹指出，美國已開始挾著壓倒性的軍事力量對中國施壓，因此若說中美已達到「戰爭狀態」也不為過，中國為了對抗美軍艦巡弋台灣海峽，研發東風系列飛彈，但美國多年前制定的「美國海軍2025計畫」，包括研發無人隱形核子潛艇、採用非衛星訊號的低頻通信系統，都會讓中國的軍事野心化為泡影。

中國只是二流軍事國 美不會放棄台灣

日高義樹提到，美國除了加強在日本駐軍的武力、增進日本自衛能力之外，也「完全不可能放手交出台灣」，相較於過去的歐巴馬政府，川普執政後對中國採取「全面對決」對付中國的軍事侵略行動，強烈遏止中國在南海與西太平洋的戰略目標，中國雖然為全球第二大經濟體，但武力還須依賴俄羅斯，充其量也不過是二流軍事國家。

日高義樹過去在日本是相當權威的日美關係專家，專攻東亞安全保障問題，年輕時是NHK電視台的新聞工作者，後來輾轉前往美國哈佛大學（Harvard University）擔任客座教授，目前是「哈德遜研究所」的首席研究員。

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