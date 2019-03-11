中日對照讀新聞》米韓大規模演習打ち切り 日本にとって人ごとではない 美韓終止大規模聯合軍演對日非事不關己

2019-03-11

◎茅毅

米韓両政府は2日、毎年春に実施している大規模な合同軍事演習の打ち切りを決めた。底流には、米軍の海外駐留費を「米国の損失」とみなすトランプ氏の思考があり、日本にとっても人ごとではない。

美國和南韓兩國政府2日決定，終止每年春季舉行的大規模聯合軍事演習。此舉背後，有著美國總統川普（Donald Trump）視該國海外駐軍的花費為「美國損失」的思維；對日本而言，並非事不關己。

在韓米軍は一定期間ごとに米兵を入れ替えている。合同演習の規模や頻度が減れば、いざという事態への対応力は弱まりかねない。米安全保障当局者は「韓国に米軍を置くのは、朝鮮半島で中国の影響力が強まるのを防ぐ意味もある」と話す。

每隔一段時間，駐韓美軍官兵就會換防。一旦美、韓共同演習的規模縮小、頻率減少，因應緊急事態的能力恐將變弱。美國國家安全當局人士表示，「在南韓部署美軍，也有防止中國在朝鮮半島的影響力擴大的用意。」

海外駐留コストを節約したがるトランプ氏の思考は今後、在日米軍にも向けられかねない。トランプ氏は安倍晋三首相との複数の会談で、在日米軍の駐留費が高いことに不満を漏らしているという。ボルトン大統領補佐官（国家安全保障担当）をはじめとする側近は、米軍による海外関与の重要性を理解している。ただ、彼らの説得がトランプ氏にさほど通用しないことは、今回の決定が示している。

川普欲節省美國海外駐軍開支的想法，未來也有可能針對駐日美軍。據說，川普在與日本首相安倍晉三的數次會談中，均表露對駐日美軍高額駐軍費用的不滿。以白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）為代表的川普親信，深知美軍派駐海外、執行海外行動的重要性。然而，這次（縮小軍演規模）的決定顯示，這些親信的勸說，對川普並不怎麼管用。

ニュース・キーワード

打（う）ち切（き）り：名詞、或寫成打切り，結束、截止、停止。例：ここで打ち切りだ。（到此為止。）

さほど：副詞、通常用於否定句，那（怎）麼、那樣。例：さほど御心配（ごしんぱい）なさることはありません。（不需要那麼擔心。）

単語を読みましょう

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