維權抗爭遭中共打壓 江蘇山東18老兵遭判2至6年

2019-04-19 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕今日中國地方法院對2018年發生在山東平度、江蘇鎮江的2起維權抗爭事件做出判決。2地的法院同步將2起維權抗爭案定調為「打著退役軍人旗號實施犯罪」，發起人分別被當地法院判處2至6年的有期徒刑。

綜合媒體報導，近年中國發生多起退伍老兵維權抗爭事件，中國當局先是低調處理，不過，去年6月鎮江與10月平度先後爆發退伍老兵大規模抗爭，中國當局的態度也轉趨強硬。

江蘇省徐州市銅山區人民法院今天宣判，鎮江老兵抗爭事件發起人白俊國、高建輝等9人「打著退役軍人旗號」在鎮江「聚眾擾亂社會秩序、故意傷害犯罪」案判處2至4年有期徒刑。

另外，由山東省濰坊市濰城區人民法院審理的平度老兵抗爭事件，今天也做出判決。發起人鍾世峰、陳軍等9人以聚眾擾亂社會秩序、妨害公務等罪，分別判處有期徒刑2至6年。

近年來，中國各地多次爆發退伍老兵維權抗爭，他們主要訴求是解決就業安置、醫療條件以及退休金問題，去年3月中國成立「退役軍人事務部」專責老兵權益，試圖低調處理。不過，以去年6月鎮江維權抗爭事件為界，中國當局改採暴力清場的方式，造成多名老兵傷亡。

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