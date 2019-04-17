聖母院遭火吻 雨果及16世紀法預言家似曾預告

2019-04-17 00:30

〔中央社〕巴黎地標聖母院昨遭烈焰吞噬，震驚全球。但有人發現，法國文豪雨果在名著「鐘樓怪人」中，便曾描述聖母院失火場景；且法國16世紀預言家諾斯楚代馬斯可能預言過這場災難。

歐洲新聞台（Euronews）網站報導，原建於1482年的聖母院是法國首都巴黎最知名建築物之一，昨晚的大火將這座天主教堂有800年歷史的木造結構大部分摧毀，主要尖塔也不敵熱焰肆虐倒塌。

雨果（Victor Hugo）1831年著作「鐘樓怪人」（The Hunchback of Notre Dame）正是以聖母院為背景，雨果描繪主角加西莫多（Quasimodo）為拯救女主角愛絲梅拉達（Esmerelda），用火和石頭攻擊一群流浪漢。

雨果寫道：「眾人目光望向教堂頂端，他們見到一片奇特景象。只見最高迴廊的頂部，比中央玫瑰花形圓窗更高處，熊熊火焰從兩座鐘樓中騰起，火星飛旋。這狂亂的大火不時被風一刮，化成一股濃煙。在烈焰底下，在附有三葉草雕飾烏黑閃亮的陰暗欄杆下方，兩道雕成怪獸之口的承霤不斷噴出鉛液，在教堂較低面牆的陰影襯托下，這些銀色水柱格外明顯。」

他還寫道：「當兩道鉛液接近地面，擴展成一束束細流，宛如從灑水壺數千細孔噴出的水流。在火焰上方，兩座巨大鐘樓，一座全黑一座全紅，各自的兩側因輪廓鮮明而顯而易見。兩座鐘樓在天空投下龐大陰影，使它們益發顯得巍峨。」

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）則報導，聖母院失火後不久，英國占星家亞當斯（Jessica Adams）便指出，這是法國預言家諾斯楚代馬斯（Nostradamus）的預言成真。

亞當斯引述諾斯楚代馬斯著作「百詩集」（The Prophecies）中一篇預言寫道：「牧羊座之首，木星和土星，不朽的神，能預期哪些改變？一個冗長世紀過後，邪惡將返回。法國和義大利，你將經歷哪些情緒？」

亞當斯宣稱，從2019年4月15日星盤上的行星和星座位置來看，符合昨天發生的事件。

諾斯楚代馬斯是法國16世紀占星家和醫生，其預言的現代支持者相信，他預知1666年的倫敦大火（Great Fire of London）和希特勒（Adolf Hitler）崛起。但學者指出，諾斯楚代馬斯的預言表達方式，讓讀者能從自身角度和偏見解讀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/