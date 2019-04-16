溫水煮蛙變成熱水滾蛙 香港新聞自由指數創新低

2019-04-16 20:37

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港記者協會16日公布最新「新聞自由指數」，公眾對去年香港新聞自由的評分創新低，下探至45分，而新聞從業人員的評分則是40.9分，中國的壓力及媒體自我審查，是扼殺香港新聞自由的元凶。

記協指出，有兩成受訪新聞工作者表示，上級就香港獨立的報導向他們施壓，要求不作或少作報導。值得注意的是，81% 受訪新聞工作者認爲，香港新聞自由的整體情況比一年前倒退，25% 更認爲是大幅倒退，自我審查及北京中央政府繼續成為主要壓力來源。

這項評分由0至100分，45分屬於不及格水平。最新的公眾新聞自由指數為45分，比前年下跌2.1分，是這項調查自2013年展開以來的新低。

衡量公眾對新聞自由指數評分的指標有「新聞媒體發揮監察的功效」、「是否有足夠法例確保新聞記者採 訪時可以順利獲取所需資訊」，以及「香港新聞傳媒立場取態的多元化程度」等。

記協指出，公眾評分出現較大跌幅，反映出在外國記者會副主席馬凱被驅逐出境、香港民族黨被定為非法組織、多家媒體被指在「內地」官員指示下刪剪或修飾關於中央官員言論之報導、當局一度拒絕為中國流亡作者馬健提供演講場地，以及北京和四川公職人員襲擊香港記者等事件上，公眾已感受到北京的壓力。

記協認為，「香港的新聞自由環境已由溫水煮蛙變成熱水滾蛙。值得注意的是，這些意見還未反映公眾對逃犯條例修訂可能令新聞自由空間進一步惡化的憂慮。 」

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